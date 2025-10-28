 Aller au contenu principal
TeraWulf saute sur les résultats préliminaires du troisième trimestre et sur une évaluation haussière
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

28 octobre - ** Les actions de TeraWulf WULF.O augmentent de près de17,5 % à environ 16 $dans les premiers échanges, après que la société ait publié ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre

** La société étend son partenariat avec Fluidstack, qui représente environ 9,5 milliards de dollars de revenus contractuels

** Elle s'attend à ce que le bénéfice de base ajusté du troisième trimestre se situe entre 15 et 19 millions de dollars

** Oppenheimer initie la société avec une note de " surperformance " et fixe le PT à 20 $; le nouveau PT représente une hausse de 46,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que WULF est en train de passer d'un mineur de bitcoin s à une société d'infrastructure d'intelligence artificielle à haute performance

** L'infrastructure de la société lui a permis de signer des contrats intéressants avec des clients de la plus haute qualité de crédit dans l'industrie de l'intelligence artificielle

** 11 des 12 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et une à "conserver"; leur prévision médiane est de 15,25 $ - données compilées par LSEG

**En incluant les mouvements de la séance, les actions sont en hausse d'environ181,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BTC/USD
115 178,9524 USD CryptoCompare +0,94%
TERAWULF
16,6250 USD NASDAQ +21,88%
