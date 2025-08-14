 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TeraWulf s'envole grâce à la location de cloud et à l'accord avec Google
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions de l'entreprise de centres de données TeraWulf WULF.O augmentent de 25,5 % à 6,85 $ avant l'ouverture du marché

** La société conclut deux accords de colocation de 10 ans pour le calcul de haute performance avec la plate-forme de cloud d'IA Fluidstack

** L'accord représente 3,7 milliards de dollars de revenus contractuels sur la durée initiale de 10 ans et comprend deux options de prolongation de cinq ans qui, si elles sont exercées, porteraient le revenu total du contrat à environ 8,7 milliards de dollars

** Google GOOGL.O garantira 1,8 milliard de dollars des obligations de location de Fluidstack et recevra une participation pro forma d'environ 8 % dans WULF

** Les actions de WULF sont en baisse d'environ 3,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALPHABET-A
201,9600 USD NASDAQ 0,00%
TERAWULF
5,4600 USD NASDAQ 0,00%
