TeraWulf en hausse après avoir augmenté de 900 millions de dollars la vente d'obligations convertibles pour financer un centre de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** Les actions de TeraWulf WULF.O ont augmenté de 0,6 % à 14,59 $ avant le marché après une augmentation de capital supérieure à l'objectif **WULF, basée à Easton, Maryland,a annoncé en fin de semaine le prix () d'une offre privée d'obligations convertibles à 0 % d'une valeur de 900 millions de dollars, venant à échéance le 1er mai 2032

** Le prix de conversion initial est fixé à environ 19,94 $, soit 37,5 % de plus que la dernière clôture de l'action à 14,50 $

** Les actions de WULF ont chuté de 9% après que la société ait dévoilé une offre de 500 millions de dollars () pour financer le coût de construction d'un campus de centres de données dans le nord de l'Europe

financer le coût de la construction d'un centre de données à Abernathy, Texas, et à d'autres fins

** Les actions de WULF ont bondi de ~17% le mardi et ont clôturé à 15,94 $ après que la société ait élargi plus tôt dans la journée son partenariat () avec la plateforme d'intelligence artificielle en nuage Fluidstack par le biais d'une nouvelle coentreprise de 168 MW sur le site d'Abernathy, avec la participation de l'entreprise Alphabet GOOGA

Alphabet's GOOGL.O Google fournissant un soutien de 1,3 milliard de dollars

** Jusqu'à mercredi, les actions de WULF ont gagné environ 190 % au cours des trois derniers mois, ce qui leur a permis d'augmenter de 156 % depuis le début de l'année

** 12 des 13 analystes considèrent WULF comme un "achat fort" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 20 $ en hausse par rapport à 12,50 $ il y a un mois, selon les données de LSEG