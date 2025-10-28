TeraWulf bondit grâce aux résultats préliminaires du troisième trimestre et à une évaluation haussière

28 octobre - ** Les actions de TeraWulf WULF.O augmentent de près de 7 % à environ 14,7 $ dans les échanges avant bourse, après que la société a publié ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre

** La société élargit son partenariat avec Fluidstack, qui représente environ 9,5 milliards de dollars de revenus contractuels

** Elle s'attend à ce que le bénéfice de base ajusté du troisième trimestre se situe entre 15 et 19 millions de dollars

** Oppenheimer attribue à la société une note de " surperformance " et fixe le PT à 20 $; le nouveau PT représente une hausse de 46,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que WULF est en train de passer d'un mineur de bitcoin s à une société d'infrastructure d'intelligence artificielle à haute performance

** L'infrastructure de la société lui a permis de signer des contrats intéressants avec des clients à la solvabilité la plus élevée dans l'industrie de l'intelligence artificielle

** 11 des 12 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et une à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 15,25 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 141% depuis le début de l'année