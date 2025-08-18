 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TeraWulf atteint un plus haut de plus de trois ans grâce à un accord élargi, renforçant sa participation dans Google
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'activité boursière)

18 août - ** Les actions de l'opérateur de centres de données TeraWulf WULF.O ont augmenté de 17,1 % à 10,50 $, au plus haut depuis mars 2022, tôt le lundi après avoir annoncé un accord élargi avec la plateforme de cloud AI Fluidstack ** WULF, basé à Easton, Maryland, a déclaré tôt le lundi que Fluidstack a exercé son option d'expansion sur le site Lake Mariner de la société à New York dans un accord qui représente 6,7 milliards de dollars de revenus contractuels, avec un potentiel de 16 milliards de dollars avec des extensions de bail

** Google GOOGL.O fournira un soutien supplémentaire de 1,4 milliard de dollars, ce qui portera sa participation pro forma dans WULF à environ 14 % ** Jeudi, les actions de WULF ont bondi de 60 % pour clôturer à 8,71 $, après que la société a annoncé deux accords de colocation de 10 ans avec Fluidstack, ainsi que la garantie de 1,8 milliard de dollars et la participation de 8 % de Google dans WULF ** WULF a également annoncé 400 millions de dollars d'obligations convertibles à 6 ans pour financer une partie de l'expansion de son centre de données et à des fins générales

** Il a l'intention d'utiliser une partie du produit net pour payer les appels plafonnés, les transactions dérivées utilisées pour atténuer la dilution potentielle ** La société a l'intention d'utiliser une partie du produit net pour payer les options d'achat plafonnées, les transactions dérivées utilisées pour atténuer la dilution potentielle

** Needham a relevé le lundi son PT sur WULF de 5 $ à 11 $

** 11 analystes sur 12

analystes considèrent le titre comme "strong buy" ou "buy", 1 a "hold" et le PT médian est de 11,50 $, en hausse par rapport à 7 $ il y a un mois - LSEG

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/08/2025 à 16:29:11.

