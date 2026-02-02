 Aller au contenu principal
Teradyne prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Teradyne TER.O a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street lundi, grâce aux investissements de plusieurs milliards de dollars des entreprises technologiques dans l'expansion des centres de données pour permettre les capacités d'IA.

La société, qui compte parmi ses clients Qualcomm QCOM.O et Texas Instruments TXN.O , a prévu un chiffre d'affaires au premier trimestre compris entre 1,15 milliard et 1,25 milliard de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 934,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

