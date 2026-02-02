Teradyne prévoit des résultats trimestriels optimistes grâce à la demande liée à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Teradyne TER.O a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice du premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street lundi, grâce aux investissements de plusieurs milliards de dollars des entreprises technologiques dans l'expansion des centres de données pour permettre les capacités d'IA, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 20% dans les échanges prolongés.

L'augmentation de la complexité des puces de calcul et de mémoire pour l'IA et l'accélération des délais de production ont incité les fabricants de puces à augmenter leurs dépenses d'investissement dans les équipements de test, ce qui a profité à Teradyne.

Ses équipements sont utilisés pour tester la qualité et la fiabilité des semi-conducteurs. Les analystes ont noté que l'amélioration des taux d'utilisation dans les principales usines de fabrication de puces précède souvent les nouvelles commandes d'équipements de test.

"En 2026, nous prévoyons une croissance d'une année sur l'autre dans l'ensemble de nos activités, avec une forte dynamique dans l'informatique tirée par l'IA", a déclaré le directeur général Greg Smith.

Teradyne fournit des équipements de test automatisés pour une gamme de puces, des SOC complexes utilisés dans les smartphones et les centres de données d'IA aux puces de mémoire.

La société, qui compte parmi ses clients Qualcomm QCOM.O et Texas Instruments TXN.O , prévoit un chiffre d'affaires au premier trimestre compris entre 1,15 milliard et 1,25 milliard de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 934,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,89 $ et 2,25 $ pour le trimestre, supérieur à l'estimation moyenne de 1,26 $.

Teradyne a affiché un chiffre d'affaires de 1,08 milliard de dollars au quatrième trimestre, dépassant une estimation de 973,2 millions de dollars, alimenté par la demande liée à l'IA dans le calcul, le réseau et la mémoire au sein de son activité de test de semi-conducteurs.