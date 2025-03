Teradyne plonge après l'acquisition de Quantifi Photonics

(AOF) - Teradyne (-20,83% à 83,10 dollars) affiche la plus forte baisse du S&P500 après avoir conclu un accord définitif en vue de l’acquisition de la société néo-zélandaise Quantifi Photonics. Il s'agira pour les deux sociétés de fournir des tests de circuits intégrés photoniques au marché du calcul haute performance. Le spécialiste des tests de conformité précise que le rachat devrait être finalisé au 2e trimestre 2025, mais ne précise pas le prix d'acquisition.

"La croissance et la complexité extraordinaires générées par l'IA dans le cloud nécessiteront des solutions d'interconnexion optique pour prendre en charge la bande passante et réduire la puissance requise pour les réseaux de nouvelle génération", a déclaré Greg Smith, CEO de Teradyne.

"Le marché de la photonique sur silicium se trouve à un point d'inflexion qui nécessite des solutions innovantes et de pointe pour libérer tout son potentiel" déclare Iannick Monfils, cofondateur et PDG de Quantifi Photonics. "En combinant nos forces, Teradyne et Quantifi Photonics fourniront aux clients des solutions de test photoniques clés en main complètes qui leur permettront d'évoluer".

