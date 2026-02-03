Teradyne bondit après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 février - ** Les actions de Teradyne, fabricant d'équipements de test de puces, TER.O ont bondi de 23,7 % à 308,69 $ dans le cadre d'une prolongation des échanges ** TER prévoit un chiffre d'affaires de 1,15 à 1,25 milliard de dollars pour le 1er trimestre, supérieur à l'estimation de 934,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 1,89 $ et 2,25 $ pour le premier trimestre, ce qui est également supérieur à l'estimation de 1,26 $

** "En 2026, nous prévoyons une croissance d'une année sur l'autre dans toutes nos activités, avec une forte dynamique dans l'informatique tirée par l'IA." - Greg Smith, directeur général

** Teradyne affiche un chiffre d'affaires de 1,08 milliard de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 973,2 millions de dollars

** Le TER a augmenté de plus de 50 % en 2025