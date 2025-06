Teract: quatre projets de réorganisation information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - À l'issue d'une revue approfondie de ses activités, Teract indique envisager quatre projets structurants pour 'faire face aux nouveaux défis du marché, consolider sa place de leader dans le secteur de la jardinerie et mieux satisfaire les attentes clients'.



Le groupe de distribution envisage ainsi le retour en franchise de l'intégralité du réseau Gamm vert d'ici fin 2026, la cession de Bio&Co d'ici l'automne 2025, et la fin de l'expérimentation Noé, La Maison des Animaux d'ici fin 2025.



Teract mentionne enfin une possible réorganisation des fonctions supports et logistique de l'activité jardinerie/animalerie, réorganisation qui pourrait le contraindre à envisager 59 licenciements maximum.







