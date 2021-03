Tenue de l'Assemblée Générale Implanet le 5 mai 2021 à 14h00

Vote par internet disponible

Présentation en direct de l'Assemblée générale par web conférence



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu



Bordeaux, Boston, le 31 mars 2021 - 17h45 CEST - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 5 mai 2021 qui se tiendra à huis clos, retransmise en direct par web conférence, et informe ses actionnaires sur les modalités de vote à distance.



Afin de garantir la sécurité de tous, et dans le respect des consignes sanitaires promulguées par le gouvernement visant à lutter contre la pandémie de COVID-19, le Conseil d'administration a décidé de tenir l'Assemblée Générale à huis-clos, c'est-à-dire hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.