Tentative de rebond à Wall Street

Les marchés actions américains devraient rebondir à l'ouverture de la séance ce mardi. Les investisseurs gardent les yeux rivés sur l'évolution de la crise géopolitique au Moyen-Orient. Le Nasdaq devrait progresser de 0,32%. Le S&P 500 et le Dow Jones sont attendues chacun en hausse de 0,17%.

L'attente d'une réponse américaine via la médiation qatarienne

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'attend à recevoir ce mardi une réponse des Etats-Unis concernant les conditions posées par Téhéran pour envisager une réouverture du détroit d'Ormuz, rapportent des médias d'Etat. Il indique que la réponse finale des Etats-Unis sera transmise à l'Iran par l'intermédiaire du médiateur qatarien : "Les Qataris espèrent que cela sera fait d'ici demain."

"La proposition des autorités iraniennes pour ouvrir Ormuz n'a pas eu gain de cause auprès du président Trump, rappelle LBP AM en référence au refus du chef de l'état américain le weekend dernier. "Cette proposition était une version réduite du protocole d'accord qui avait été signé en juin dernier. Le refus du président américain ne semble être accompagné d'aucune contre-proposition. Il est toujours difficile d'identifier clairement la stratégie des Etats-Unis pour sortir de cette crise qui affecte l'ensemble de l'économie mondiale."

De son côté, le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei estime que les Etats-Unis finiront par quitter le Moyen-Orient après avoir essuyé des "coups douloureux" dans le détroit d'Ormuz, d'après un communiqué qui lui a été attribué et relayé par la télévision d'Etat : "Aujourd'hui, après avoir subi des coups douloureux face aux vaillants combattants et aux gardiens du détroit d'Ormuz, ils (les ennemis) ne s'aventurent plus au-delà de la mer d'Arabie. "Chaque fois qu'ils ont pris ce risque, ils n'ont fait que se porter préjudice.

Donald Trump dément toute concession accordée à l'Iran

Dans les rangs américains, Donald Trump, répondant à des informations publiées par le média Axios, affirme n'avoir proposé à l'Iran ni levée de sanctions ni dégel de fonds. "Axios vient de sortir un article disant que 'Trump' avait offert des levées de sanctions et des dégels de fonds à l'Iran. Ce n'est pas vrai. Je ne leur ai RIEN offert !", écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Nette détente sur les cours du pétrole

Dans ce contexte géopolitique toujours pesant marqué par des blocages diplomatiques, les prix du pétrole reculent. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord perd 2,17% à 103,77 dollars avant 15h. Son équivalent américain, le baril de WTI, cède 2,57% à 90,92 USD.

Au vu de cette situation, LBP AM fait savoir qu'il "conservera comme scénario central la poursuite de cet enlisement du conflit avec une sortie graduelle, après les élections législatives de mi-mandat de novembre aux Etats-Unis, avec donc des prix énergétiques qui resteraient élevés d'ici là."

Dans l'actualité des sociétés côtées, AMD va acquérir World Labs, laboratoire d'intelligence artificielle fondé par Fei-Fei Li, dans le cadre d'une transaction entièrement en actions valorisée à environ 8,2 milliards de dollars. Déjà investisseur dans la startup, le fabricant de semi-conducteurs réalise ainsi la deuxième acquisition la plus importante de son histoire après Xilinx, racheté pour environ 50 milliards de dollars en 2022. La finalisation de l'opération est attendue plus tard cette année, World Labs devant rester séparé des activités de conception de puces d'AMD jusque-là.

Par ailleurs, comme redouté, la FAA a annoncé suspendre la certification du 737 MAX 10 de Boeing, après qu'un problème a été identifié sur un logiciel. Les spéculations vont bon train quant à la durée de ce report. En attendant, le titre du constructeur aéronautique a plongé de plus de 6% hier à Wall Street.

La chaîne américaine de supermarchés Target a annoncé mardi qu'elle allait baisser les prix de près de 2 000 articles à l'approche de la période des fêtes, dans un contexte de ralentissement de la demande qui fait redouter l'apparition d'une guerre des prix.

Caterpillar annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de John Fabick Tractor Company, concessionnaire historique depuis plus de 100 ans du géant américain des équipements de construction et d'exploitation minière.