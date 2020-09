Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tensions renouvelées à la frontière entre l'Inde et la Chine Reuters • 08/09/2020 à 03:53









PÉKIN, 8 septembre (Reuters) - La Chine a accusé les troupes indiennes de violer un accord bilatéral et d'avoir tiré des coups de semonce en l'air lors d'une confrontation avec du personnel chinois à la frontière lundi, dans un contexte de tensions renouvelées entre les deux pays. Les gardes frontière chinois ont pris des "contre-mesures" pour stabiliser la situation, a déclaré Zhang Shuili, porte-parole du commandement du théâtre d'opération de l'ouest, dans un communiqué publié mardi. "Nous demandons à la partie indienne de cesser immédiatement toute action dangereuse... et de mener une enquête rigoureuse et de punir le personnel qui a tiré des coups de semonce afin que des incidents similaires ne se reproduisent pas", a-t-il ajouté. Le communiqué ne spécifiait pas quelles étaient les mesures prises par les troupes chinoises, ni si elles avaient aussi tiré des coups de semonce. L'ambassade de l'Inde à Pékin n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires de Reuters. (Yew Lun Tian; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.