Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tensions au Pérou où la destitution du président Vizcarra ne passe pas Reuters • 13/11/2020 à 15:46









(.) LIMA, 13 novembre (Reuters) - Les appels au calme du président par intérim au Pérou n'ont pas calmé les ardeurs des manifestants qui sont redescendus dans les rues jeudi soir pour réclamer le rétablissement dans ses fonctions de Martin Vizcarra. Au pouvoir depuis 2018, le président péruvien a été démis de ses fonctions lundi par le Congrès, qui a retenu à son encontre des accusations de corruption. Centriste sans affiliation partisane, populaire en raison de la campagne qu'il avait lancée contre la corruption, Martin Vizcarra a démenti ces accusations et une partie de la population a rejeté sa destitution. Jeudi dans la journée, le président par intérim, Manuel Merino, qui présidait jusque là le Congrès, avait appelé la population au calme et à la responsabilité afin, ajoutait-il, que "l'expression politique puisse prendre place dans le calme et la non-violence". Son discours n'a pas eu l'effet attendu. Des affrontements ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Lima, la capitale, entre manifestants et forces de l'ordre. "Tout le pays est mobilisé, nous sommes très en colère", a témoigné Jose Vega, un manifestant croisé à Lima. "Ils nous maltraitent", a-t-il poursuivi. "Nous en avons assez de la corruption, c'est pour cela que je suis là, à crier avec ma casserole", a déclaré Rosario Mendoza, une enseignante qui manifestait elle aussi dans la capitale. "Ni le Congrès, ni le président qu'ils ont choisi ne me représentent", a-t-elle ajouté. Le Pérou affronte cette crise politique alors même qu'il tente de se relever de la récession économique provoquée par la crise du coronavirus. L'Organisation des Etats américains (OEA) a appelé à une intervention de la Cour constitutionnelle du Pérou pour apporter des "clarifications". (Marco Aquino version française Camille Raynaud et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.