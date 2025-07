Tensions à la Fed, pression immobilière et rotation sur les cryptos

Pression sur le marché immobilier américain

Les signaux se multiplient : l'inflation alimentée par les tarifs douaniers pèse désormais sur les délibérations de la Fed, avec la réunion du FOMC fin juillet qui pourrait marquer un tournant historique. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, un double désaccord parmi les membres du conseil est envisagé, illustrant les divisions internes et la pression politique croissante exercée par Donald Trump pour une baisse des taux.

Le secteur immobilier montre également des signes de fragilité : les ventes de logements existants ont chuté de 2,7 % sur un mois et l'indice Case-Shiller (établi par Standard & Poor's pour mesurer la valeur du marché immobilier résidentiel aux Etats-Unis) recule pour le deuxième mois consécutif, soulevant des inquiétudes sur la confiance des ménages.

Sur le front des crypto-actifs, ethereum s'illustre avec des ETN attirant 1,1 milliard de dollars cette semaine, alors que ce vendredi marque le premier anniversaire du lancement des ETF Ethereum aux Etats-Unis. De son côté, bitcoin connaît une pause après des sommets récents. La baisse de sa domination alimente une “altcoin season”, c'est-à-dire une période favorable aux crypto-actifs différents de Bitcoin, portée par l'enthousiasme autour de potentiels ETF sur Solana et XRP aux Etats-Unis, et par un regain d'intérêt pour des projets plus sélectifs.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.