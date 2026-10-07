Tennis : Gauff quitte l'Open de Chine après quelques jours « épuisants » et se retire du tournoi de Wuhan

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* Gauff éliminée par Mertens en huitièmes de finale de l'Open de Chine

* Une vague de critiques s'est abattue sur les réseaux sociaux après la rediffusion d'une décision de Gauff sur un point

* Gauff se retire de l'Open de Wuhan en raison de la fatigue

* La WTA condamne les insultes racistes à l'encontre de Gauff

(Ajout de l'information concernant le forfait de Gauff à l'Open de Wuhan aux paragraphes 2 à 5, ajout de puces)

Coco Gauff a été éliminée mercredi en huitièmes de finale de l'Open de Chine, s'inclinant 6-3, 6-3 face à la Belge Elise Mertens, après ce que la troisième tête de série américaine a qualifié de « quelques jours épuisants ».

Quelques heures après cette défaite surprise, Gauff s'est retirée de l'Open de Wuhan, un tournoi WTA 1000 sur surface dure qu'elle avait remporté l'année dernière, invoquant la fatigue.

Gauff, âgée de 22 ans, a révélé lundi, après sa victoire face à la Chinoise Sun Xinran, âgée de 16 ans, qu’elle avait reçu une quantité « insensée » d’insultes racistes sur les réseaux sociaux à la suite d’un match où la reprise d’un point avait déclenché une vague de réactions négatives en ligne.

« Ça a été assez épuisant, je ne vais pas mentir », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse. «Je coupe simplement mon téléphone et je passe à autre chose.On ne peut rien y faire. »

INSULTES EN LIGNE

Elle a battu Sun 7-5, 6-1 pour se qualifier pour le quatrième tour, mais a été prise pour cible sur Internet après avoir interrompu le jeu lors d’un point décisif du premier set, levant la main pour se plaindre d’un panneau publicitaire qui clignotait alors que Sun s’apprêtait à marquer un point gagnant.

Après consultation de la vidéo, l’arbitre a ordonné que le point soit rejoué. Gauff a remporté le point et a conservé son service pour porter le score à 5-5.

La WTA a condamné lescommentaires injurieux dont elle a été la cible.

« Le racisme, la discrimination ou les insultes n’ont pas leur place dans le tennis », a déclaré la WTA dans un communiqué adressé à Reuters.

« Nous sommes consternés par les insultes racistes proférées à l’encontre de Coco Gauff et sommes en contact avec elle pour lui offrir tout notre soutien. »

Gauff avait battu Mertens, âgée de 30 ans, lors de leurs cinq précédentes rencontres. La 13e tête de série affronteraensuite Iga Swiatek, six fois vainqueuse en Grand Chelem.

La course de Coco Gauff s’est effondrée sous le poids d’une avalanche de fautes: la championne de Pékin 2024 a commis 34 fautes directes, dont huit doubles fautes, au cours de cette défaite qui a duré 78 minutes.

« Je pense que je n’ai tout simplement pas bien joué », a déclaré Gauff. « Je pense que je ne me déplaçais pas bien. Il y a beaucoup de choses que je n’ai pas bien faites. Je trouve qu’Elise a bien joué sur les points décisifs, elle m’a obligée à frapper des balles puissantes, oui. »

Gauff a déclaré qu’elle était désolée de devoir manquer le tournoi de Wuhan.

« Je suis déçue de devoir déclarer forfait pour Wuhan, d’autant plus en tant que tenante du titre », a déclaré la double championne du Grand Chelem dans un communiqué. « Après une longue année, mon corps a besoin d’un peu de temps pour se reposer et récupérer. »

Gauff a rejoint la numéro un mondiale Elena Rybakina , qui s’est retirée en raison d’une blessure au pied, en se désistant de l’Open de Wuhan, qui se déroule du 12 au 18 octobre.