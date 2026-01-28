Tengizchevroil déclare que le redémarrage de la production de Tengiz n'en est qu'à ses débuts, selon Ifax

Le consortium Tengizchevroil du Kazakhstan a déclaré mercredi que la reprise de la production de pétrole dans le champ pétrolifère de Tengiz n'en était qu'à ses débuts et que l'augmentation de la production dépendait d'un certain nombre de conditions, a rapporté l'agence de presse russe Interfax.