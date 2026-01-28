 Aller au contenu principal
Tengizchevroil déclare que le redémarrage de la production de Tengiz n'en est qu'à ses débuts, selon Ifax
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le consortium Tengizchevroil du Kazakhstan a déclaré mercredi que la reprise de la production de pétrole dans le champ pétrolifère de Tengiz n'en était qu'à ses débuts et que l'augmentation de la production dépendait d'un certain nombre de conditions, a rapporté l'agence de presse russe Interfax.

Valeurs associées

CHEVRON
169,040 USD NYSE +0,96%
Gaz naturel
6,95 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,98 USD Ice Europ +0,41%
Pétrole WTI
62,85 USD Ice Europ +0,46%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

