 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 235,80
-0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tenet Healthcare en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 11:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Tenet Healthcare THC.N augmentent de 2,7 % à 222 $ en pré-marché

** La société relève ses prévisions de revenus pour 2025 dans la fourchette de 21,15 à 21,35 milliards de dollars, contre 20,95 à 21,25 milliards de dollars

** THC annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 3,7 $/shr contre une estimation des analystes de 3,29 $/shr - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de la société se sont élevés à 5,28 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,24 milliards de dollars

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 71,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TENET HEALTHCARE
216,210 USD NYSE +2,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank