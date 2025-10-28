Tenet Healthcare en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de l'opérateur hospitalier Tenet Healthcare THC.N augmentent de 2,7 % à 222 $ en pré-marché

** La société relève ses prévisions de revenus pour 2025 dans la fourchette de 21,15 à 21,35 milliards de dollars, contre 20,95 à 21,25 milliards de dollars

** THC annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 3,7 $/shr contre une estimation des analystes de 3,29 $/shr - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de la société se sont élevés à 5,28 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,24 milliards de dollars

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 71,3 % depuis le début de l'année