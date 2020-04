Tendances de l'activité et priorité donnée à la santé des équipes

« La propagation du COVID-19 est une épreuve sans précédent pour notre monde moderne. Notre priorité durant cette crise sanitaire est d'assurer la santé et la sécurité de nos personnels permanents, nos intérimaires, nos candidats mais également de nos clients. Notre Groupe est solide et bâti pour traverser la crise. Il bénéficie d'une force vive pleinement mobilisée, d'un réseau agile d'entreprises de proximité et d'un positionnement historique dans le BTP, premier secteur à repartir dans ces situations de crise. La création de notre nouvelle offre de formation ad hoc en est la preuve. Notre ambition de devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME/ETI reste intacte et nos équipes sont prêtes à la mener à bien dès la levée du confinement. Pour le moment, nous sommes solidaires et remercions toutes les personnes qui luttent tous les jours contre ce virus pour notre santé à tous. »



Nicolas Cuynat, Président-Directeur-Général