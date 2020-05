Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tencent va investir €64 mds sur cinq ans dans de nouvelles infrastructures Reuters • 26/05/2020 à 10:43









HONG KONG, 26 mai (Reuters) - Le géant chinois de la technologie Tencent 0700.HK a annoncé mardi qu'il comptait investir 500 milliards de yuans (environ 64 milliards d'euros) au cours des cinq prochaines années dans des infrastructures technologiques dans le cloud, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Cette annonce intervient alors que Pékin a appelé le mois dernier à une modernisation structurelle de la deuxième économie mondiale reposant sur la technologie par le biais d'investissements dans de "nouvelles infrastructures" et de l'accroissement de la demande pour les services de cloud et les logiciels d'entreprises. Ces nouveaux investissements porteront également sur la blockchain, les serveurs, les grands centres de données et de supercalculateurs, les systèmes d'exploitation pour les objets connectés, les réseaux 5G et l'informatique quantique, a déclaré Dowson Tong, premier vice-président exécutif de Tencent, dans un entretien accordé au quotidien officiel Guangming Daily. Le géant chinois, connu pour son application de messagerie WeChat et une série de jeux populaires, compte élargir son activité dans les services aux entreprises, sur fond de ralentissement de la croissance des services dédiés aux particuliers et d'un recours croissant des professionnels aux services dématérialisés dans le cloud. Tencent a précisé que si la crise sanitaire liée au coronavirus a pénalisé les activités d'informatique dématérialisée, il s'attendait à voir le recours au cloud accélérer à long terme, à la fois de la part de l'industrie et du secteur public. Dans le sillage de cette annonce, le titre Tencent s'inscrivait en hausse de plus de 2%. Avec une part de 18% du marché chinois de l'informatique dématérialisée, Tencent Cloud est le deuxième acteur du secteur derrière Alibaba BABA.N (46,4%), selon le cabinet d'études Canalys. (Pei Li version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

