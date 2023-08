Tencent: l'UE autorise la création d'une coentreprise information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 12:20

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune par Savvy Games Group ('Savvy'), Tencent Holdings Limited et Ying Shuling.



La coentreprise, VSPN Group Limited, organise et commercialise des tournois eSports et fournit la gestion des talents d'influence et les services promotionnels connexes.



Savvy organise et commercialise des événements eSports.



Tencent est une entreprise technologique dont les activités comprennent le développement et la publication de jeux vidéo, l'organisation de tournois eSport et la fourniture de services de streaming de jeux en direct.



Ying Shuling est le président et fondateur de VSPN.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que l'entreprise commune a des activités actuelles et prévues négligeables dans l'Espace économique européen.