Tencent-CA en hausse de 15% au T2, au-dessus des attentes
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 11:26

Tencent 0700.HK a fait état mercredi d'une croissance de 15% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, supérieure aux attentes, le groupe chinois citant de solides performances de son activité de jeux vidéo et le développement de ses services liés aux technologies d'intelligence artificielle.

Pour le trimestre clos le 30 juin, le géant de la technologie a enregistré un chiffre d'affaires de 184,5 milliards de yuans (21,95 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient sur 178,5 milliards de yuans d'après un consensus compilé LSEG.

Les jeux vidéo sont restés un vecteur clé de cette croissance, le chiffre d'affaires national ayant augmenté de 17% pour atteindre 40,4 milliards de yuans et le chiffre d'affaires international de 35% à 18,8 milliards de yuans.

Le chiffre d'affaires des services marketing a augmenté de 20% sur un an pour atteindre 35,8 milliards de yuans, soutenus par la publicité améliorée par l'IA qui a renforcé le ciblage.

Le bénéfice net pour le deuxième trimestre a quant à lui atteint 55,6 milliards de yuans, dépassant les attentes des analystes de 52,3 milliards de yuans d'après le consensus compilé par LSEG.

(Rédigé par Liam Mo et Brenda Goh ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

