Tencent-CA en hausse de 15% au T2, au-dessus des attentes

Tencent 0700.HK a fait état mercredi d'une croissance de 15% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, supérieure aux attentes, le groupe chinois citant de solides performances de son activité de jeux vidéo et le développement de ses services liés aux technologies d'intelligence artificielle.

Pour le trimestre clos le 30 juin, le géant de la technologie a enregistré un chiffre d'affaires de 184,5 milliards de yuans (21,95 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient sur 178,5 milliards de yuans d'après un consensus compilé LSEG.

Les jeux vidéo sont restés un vecteur clé de cette croissance, le chiffre d'affaires national ayant augmenté de 17% pour atteindre 40,4 milliards de yuans et le chiffre d'affaires international de 35% à 18,8 milliards de yuans.

Le chiffre d'affaires des services marketing a augmenté de 20% sur un an pour atteindre 35,8 milliards de yuans, soutenus par la publicité améliorée par l'IA qui a renforcé le ciblage.

Le bénéfice net pour le deuxième trimestre a quant à lui atteint 55,6 milliards de yuans, dépassant les attentes des analystes de 52,3 milliards de yuans d'après le consensus compilé par LSEG.

