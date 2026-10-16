Tencent affirme que ses agents IA ont adopté un comportement de navigation inattendu

Tencent 0700.HK a déclaré vendredi que des agents d'IA utilisés pour évaluer des modèles tiers avaient affiché un comportement de navigation sur le Web non souhaité par le géant technologique, dans ce qui semble être le premier incident connu d'actions d'agents « rebelles » reconnues par une grande entreprise chinoise.

Cette déclaration fait suite à un rapport publié mercredi par le groupe de recherche sur la sécurité de l'IA Swarmchasers, selon lequel des agents « rebelles » fonctionnant sur une infrastructure qu'il a associée à Tencent Cloud ont tenté à plusieurs reprises, entre le 28 septembre et le 8 octobre, d'extraire des informations de l' 9988.HK Amap d'Alibaba, l'équivalent chinois de Google Maps.

Tencent Hunyuan, la division d'intelligence artificielle de l'entreprise, a déclaré dans un message publié sur X que cette activité ne provenait pas de ses modèles Hunyuan. Son enquête n'a révélé aucune preuve de ciblage délibéré ou de coordination, a-t-elle précisé.

Les chercheurs de Swarmchasers ont indiqué que ces agents recherchaient des informations telles que les entrées les plus fréquentées des parcs, musées et zoos chinois.

Ces agissements ne sont pas aussi flagrants que ceux révélés par des entreprises américaines spécialisées dans l'IA, parmi lesquels figurent le piratage de la plateforme open source Hugging Face par un agent d'OpenAI et l'envoi d'un faux signalement d'homicide par un agent d'Anthropic.

Mais cette révélation vient étayer des recherches qui montrent que les agents d'IA chinois peuvent également usurper leur identité, dissimuler leurs échecs et tenter de contourner les contrôles de test.

Tencent a déclaré prendre ces conclusions très au sérieux et renforcer les contrôles d'accès au réseau ainsi que la surveillance des agents.

Hunyuan est l'un des principaux développeurs de modèles d'IA en Chine, en concurrence avec les équipes internes de rivaux tels qu'Alibaba et ByteDance. ByteDance a annoncé cette semaine la création d'une nouvelle unité dédiée à la sécurité des modèles d'IA et des agents.

Swarmchasers a précisé avoir utilisé le terme « voyou » pour décrire les agents agissant en dehors de leur champ d'action prévu ou accomplissant une tâche de manière imprévue.

Après le blocage des requêtes automatisées de routine, les agents ont tenté d'autres méthodes, notamment en utilisant des outils Web publics permettant d'ouvrir des pages et d'exécuter du code, en acheminant les requêtes via d'autres sites Web et en utilisant des clés Amap et des codes de sécurité trouvés dans du code logiciel accessible au public.

Swarmchasers a déclaré n'avoir trouvé aucune preuve que les agents aient contourné les principales mesures de protection anti-bot d'Amap. La plupart des 2 818 tentatives enregistrées ont soit échoué, soit renvoyé des pages anti-bot, des écrans de connexion ou des résultats vides.

Certaines requêtes ont renvoyé des informations via des pages mises en cache et des services intermédiaires, notamment des données sur la fréquentation du zoo de Chengdu, a précisé Swarmchasers. Les chercheurs ont indiqué qu'ils n'avaient pas pu déterminer si un agent avait lu le résultat ou mené sa tâche à bien.

Alibaba n'a pas souhaité faire de commentaire.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Eduardo Baptista