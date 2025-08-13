Tencent accélère au T2, dopé par les jeux et l'IA information fournie par Cercle Finance • 13/08/2025 à 11:25









(Zonebourse.com) - Tencent a dégagé un bénéfice net ajusté de 64,8 milliards RMB (environ 8,2 milliards EUR) au deuxième trimestre 2025, en hausse de 11% sur un an. Le résultat net ajsuté attribuable aux actionnaires progresse de 10% à 63,1 milliards RMB, et de 20% hors éléments liés aux sociétés associées. Le BPA de base ajusté ressort à 6,93 RMB, en hausse de près de 17%.



Le chiffre d'affaires atteint 184,5 milliards RMB (23,3 milliards EUR), en progression de 15%. L'EBITDA ajusté grimpe de 24% à 85,1 milliards RMB, soit une marge de 46%. Le free cash flow s'établit à 43,0 milliards RMB (+7%).



Dans le détail, les services à valeur ajoutée (VAS) - qui regroupent les jeux, les réseaux sociaux, la musique et la vidéo - restent le principal moteur, avec un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 91,4 milliards RMB.



Les jeux domestiques progressent de 17% grâce à 'Delta Force' et 'Honour of Kings', tandis que les revenus internationaux bondissent de 35%. Les services marketing gagnent 20% à 35,8 milliards RMB, portés par l'IA publicitaire. Le segment FinTech et services aux entreprises avance de 10%.



'Nous avons connu une croissance solide en capitalisant sur l'IA dans nos activités clés', a déclaré le CEO Ma Huateng.

Tencent confirme ses priorités stratégiques, sans modifier sa guidance à ce stade.





