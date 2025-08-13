Tencent accélère au T2, dopé par les jeux et l'IA
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 11:25
Le chiffre d'affaires atteint 184,5 milliards RMB (23,3 milliards EUR), en progression de 15%. L'EBITDA ajusté grimpe de 24% à 85,1 milliards RMB, soit une marge de 46%. Le free cash flow s'établit à 43,0 milliards RMB (+7%).
Dans le détail, les services à valeur ajoutée (VAS) - qui regroupent les jeux, les réseaux sociaux, la musique et la vidéo - restent le principal moteur, avec un chiffre d'affaires en hausse de 16% à 91,4 milliards RMB.
Les jeux domestiques progressent de 17% grâce à 'Delta Force' et 'Honour of Kings', tandis que les revenus internationaux bondissent de 35%. Les services marketing gagnent 20% à 35,8 milliards RMB, portés par l'IA publicitaire. Le segment FinTech et services aux entreprises avance de 10%.
'Nous avons connu une croissance solide en capitalisant sur l'IA dans nos activités clés', a déclaré le CEO Ma Huateng.
Tencent confirme ses priorités stratégiques, sans modifier sa guidance à ce stade.
A lire aussi
-
"Les droits de douane n'ont pas causé d'inflation ni aucun autre problème à notre pays", a réagi le président américain. Le gouvernement américain de Donald Trump s'est félicité, mercredi 13 août, des chiffres de l'inflation en juillet, qui montrent un léger frémissement ... Lire la suite
-
Emerveillé, le photographe saoudien Fahad Alayyash contemple le panorama alpin des Tatras, la plus haute chaîne de montagnes de Pologne — et une nouvelle destination favorite pour les touristes arabes. Cet homme de 38 ans fait partie des milliers de touristes des ... Lire la suite
-
Le chef de l'armée israélienne a "approuvé" le nouveau plan des opérations militaires "à venir à Gaza", indique un communiqué de l'armée publié mercredi. "Le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a tenu aujourd'hui (mercredi) une discussion au cours ... Lire la suite
-
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi ses alliés à faire pression sur Moscou et à contrer toute "tromperie" russe, avant une réunion avec les dirigeants européens et Donald Trump. "Il faut mettre la pression sur la Russie pour obtenir une ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer