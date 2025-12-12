 Aller au contenu principal
Tenaya Therapeutics s'effondre après une vente d'actions de 60 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Tenaya Therapeutics TNYA.O chutent de 42,3 % à 0,79 $

** TNYA annonce le prix de 50 millions d'unités à 1,20 $ chacune pour un produit brut de 60 millions de dollars

** Chaque unité comprend une action ordinaire et un bon de souscription permettant d'acheter une action supplémentaire au prix d'exercice de 1,50 $ l'unité

** Le produit sera utilisé pour financer le développement de ses candidats médicaments expérimentaux, principalement TN-201 et TN-401, et à d'autres fins générales

** Leerink Partners et Piper Sandler ont été les chefs de file de la gestion conjointe de l'offre

** H.C. Wainwright réduit le prix de vente à 3 dollars, contre 5 dollars auparavant, en raison notamment de la dilution due à l'augmentation de capital

** Les huit sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou plus; PT médian de 5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action TNYA a baissé de 4,9 % depuis le début de l'année

