Tenable nomme une nouvelle directrice financière, les actions chutent

21 août - ** Les actions de la société de cybersécurité Tenable Holdings Inc TENB.O chutent de 1,15 % à 30,04 $

** La société nomme Matthew Brown au poste de directeur financier, avec effet immédiat

** M. Brown vient d'Altair Engineering, où il occupait le poste de directeur financier

** Brown succède à Steve Vintz, récemment nommé co-directeur général aux côtés de Mark Thurmond

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a chuté de 24 % depuis le début de l'année