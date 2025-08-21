 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tenable nomme une nouvelle directrice financière, les actions chutent
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 19:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions de la société de cybersécurité Tenable Holdings Inc TENB.O chutent de 1,15 % à 30,04 $

** La société nomme Matthew Brown au poste de directeur financier, avec effet immédiat

** M. Brown vient d'Altair Engineering, où il occupait le poste de directeur financier

** Brown succède à Steve Vintz, récemment nommé co-directeur général aux côtés de Mark Thurmond

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a chuté de 24 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

TENABLE HLDGS
30,0500 USD NASDAQ -1,12%
