Temu répond à Zonebourse et récuse le terme d'acteur de l'ultra-fast fashion

Mentionné ce matin dans un article de Zonebourse consacré à H&M, le géant chinois du commerce en ligne Temu a refusé d'être associé au modèle économique de l'ultra-fast fashion, symbolisé notamment par son compatriote Shein.

Dans un courriel envoyé à la rédaction, Temu assure ne pas être une plateforme d'ultra-fast fashion mais se revendique comme une place de marché tierce agissant simplement en tant qu'intermédiaire entre les consommateurs et les vendeurs, dont beaucoup sont également fabricants.

"Temu ne fabrique pas de produits et n'a pas de marque propre", rappelle le groupe.

"Par ailleurs, l'habillement ne constitue qu'une catégorie parmi plus de 600 proposées sur la plateforme, aux côtés notamment de l'électroménager, du bricolage, de la cuisine, du jardinage ou encore des articles pour animaux", souligne-t-il.

Un statut jugé "réducteur"

"Au regard de ces différents éléments, il semble réducteur d'associer Temu à l'ultra-fast fashion", conclut la société.

Ce droit de réponse intervient suite à la publication ce matin par Zonebourse d'une dépêche reprenant les propos des analystes de Jefferies, selon lesquels H&M pourrait tirer parti de la fin attendue de l'exonération dite "de minimis", qui permettait jusqu'ici de faire entrer des colis d'une valeur inférieure à 150 euros dans l'Union européenne sans droits de douane.

D'après la société de Bourse américaine, cette mesure pourrait offrir au confectionneur suédois un puissant levier de croissance défensif face à l'essor de concurrents comme Shein et Temu.