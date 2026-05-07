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Tempus AI recule suite à l'annonce de son projet d'obligations convertibles de 350 millions de dollars
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** Le titre de Tempus AI TEM.O , société spécialisée dans la médecine de précision basée sur l'IA, a reculé de 1,5 % en pré-ouverture à 52,70 $ après l'annonce d'une levée de fonds prévue ** Basée à Chicago, dans l'Illinois, TEM annonce une émission privée d'obligations convertibles à 6 ans d'une valeur de 350 millions de dollars

** Elle prévoit d'utiliser le produit net pour rembourser intégralement 307,7 millions de dollars de prêts en cours au titre de facilités de crédit, ainsi que les intérêts et frais courus et impayés

** La société a également l'intention d'utiliser le produit pour financer des opérations de "capped call" afin de réduire la dilution potentielle, ainsi qu'à des fins générales, notamment des acquisitions potentielles ou des investissements stratégiques, entre autres

** La société affiche une capitalisation boursière de 9,6 milliards de dollars

** À la clôture de mercredi, l'action TEM affichait une baisse de 9 % depuis le début de l'année et de 49 % par rapport à son plus haut intrajournalier record de 104,32 $ atteint le 9 octobre 2025

** Sur 19 analystes, 11 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 6 la note "conserver" et 2 recommandent "vendre" ou "vente forte"; objectif de cours médian de 75 $, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/05/2026 à 14:18:57.

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