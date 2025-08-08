 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tempus AI progresse grâce à une légère révision à la hausse de ses prévisions de recettes annuelles
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de la société de tests génétiques Tempus AI TEM.O augmentent de 3,3 % pour atteindre 60,63 $

** La société a légèrement relevé ses prévisions de revenus pour 2025 à 1,26 milliard de dollars, contre 1,25 milliard de dollars précédemment

** La société affiche un chiffre d'affaires trimestriel de 314,6 millions de dollars, contre 165,97 millions de dollars il y a un an

** La société déclare avoir constaté une réaccélération significative des volumes cliniques, qui ont augmenté de 30 % au cours du trimestre rapporté, en livrant plus de 212 000 tests de séquençage de nouvelle génération

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 38,8 % depuis le début de l'année

