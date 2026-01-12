 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tempus AI progresse grâce à un contrat d'une valeur de 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions de la société de tests génétiques Tempus AI TEM.O en hausse de 10,4 % à 73,19 $ avant le marché ** Annonce une valeur contractuelle totale record de plus de 1,1 milliard de dollars et une rétention de revenus nets d'environ 126 %

** La société déclare avoir signé des accords de données avec plus de 70 clients en 2025, dont AstraZeneca AZN.L , Pfizer PFE.N , Merck MRK.N et d'autres grands fabricants de médicaments

** La société déclare que l'engagement avec les entreprises des sciences de la vie atteint des "niveaux record", ce qui laisse présager une croissance continue en 2026 et au-delà

** Les revenus préliminaires des données et applications pour 2025 sont estimés à 316 millions de dollars, soit une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente

** Le chiffre d'affaires préliminaire pour 2025 est estimé à 1,27 milliard de dollars, en hausse d'environ 83%

** L'action TEM a gagné environ 76 % au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

ASTRAZENECA
14 210,000 GBX LSE -0,04%
ELI LILLY & CO
1 063,820 USD NYSE -1,92%
MERCK
110,510 USD NYSE -0,42%
PFIZER
25,470 USD NYSE +0,79%
TEMPUS AI RG-A
66,2700 USD NASDAQ -3,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank