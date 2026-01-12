Tempus AI progresse grâce à un contrat d'une valeur de 1,1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions de la société de tests génétiques Tempus AI TEM.O en hausse de 10,4 % à 73,19 $ avant le marché ** Annonce une valeur contractuelle totale record de plus de 1,1 milliard de dollars et une rétention de revenus nets d'environ 126 %

** La société déclare avoir signé des accords de données avec plus de 70 clients en 2025, dont AstraZeneca AZN.L , Pfizer PFE.N , Merck MRK.N et d'autres grands fabricants de médicaments

** La société déclare que l'engagement avec les entreprises des sciences de la vie atteint des "niveaux record", ce qui laisse présager une croissance continue en 2026 et au-delà

** Les revenus préliminaires des données et applications pour 2025 sont estimés à 316 millions de dollars, soit une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente

** Le chiffre d'affaires préliminaire pour 2025 est estimé à 1,27 milliard de dollars, en hausse d'environ 83%

** L'action TEM a gagné environ 76 % au cours de l'année écoulée