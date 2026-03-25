Tempus AI progresse après avoir conclu un partenariat avec Daiichi Sankyo pour un médicament contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la société de tests génétiques Tempus AI TEM.O augmentent de 2 % à 49,34 $ avant le marché

** La société déclare avoir conclu un partenariat avec la société japonaise Daiichi Sankyo afin d'utiliser l'IA pour développer rapidement un médicament contre le cancer

** L'accord porte sur un anticorps conjugué à un médicament, un traitement ciblé qui délivre une chimiothérapie directement aux cellules tumorales

** Tempus déclare qu'il utilisera des outils d'IA et de vastes données de patients du monde réel pour trouver des biomarqueurs - des signaux biologiques qui montrent quels patients peuvent en bénéficier

** Les entreprises construiront ensemble des modèles d'IA pour sélectionner les patients à tester et mieux comprendre comment les différents patients réagissent au médicament

** Les termes financiers du partenariat n'ont pas été divulgués

** Les actions de TEM augmenteront de 75 % en 2025