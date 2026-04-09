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Tempus AI en hausse alors qu'elle étend son partenariat de recherche sur le cancer avec Gilead
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 14:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les actions de la société d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé Tempus AI TEM.O augmentent de 1,5 % à 47,99 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir élargi son partenariat pluriannuel avec Gilead GILD.O pour soutenir la recherche de médicaments contre le cancer

** La collaboration permet à Gilead d'accéder plus largement aux données de Tempus sur les patients en situation réelle et aux outils d'IA, qui analysent les dossiers médicaux des patients atteints de cancer - TEM

** Gilead utilisera la plateforme pour concevoir des essais cliniques, choisir des cibles médicamenteuses et étudier les résultats des traitements, indique la société

** Le partenariat vise à accélérer le développement de médicaments contre le cancer en combinant les données de Tempus et l'expertise de Gilead en matière de fabrication de médicaments

** Gilead a déjà utilisé les données de TEM pour ses recherches en oncologie, y compris la conception d'essais, l'analyse des résultats pour la santé et les preuves cliniques

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 20 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GILEAD SCIENCES
141,5200 USD NASDAQ -0,01%
TEMPUS AI RG-A
47,5000 USD NASDAQ 0,00%
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