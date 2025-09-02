Temps maussade sur les places européennes après une poussée des taux longs

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette séance de mardi sous le signe de la baisse sur fond de hausse des taux longs en raison des craintes à propos de la dette publique aux Etats-Unis et en Europe. Dans ce contexte, l'once d'or au comptant a dépassé les 3500 dollars dans la nuit pour atteindre un plus haut historique à un 3514 dollars en fin d'après-midi .La tendance baissière s'observe également à Wall Street qui a repris du service après un week-end prolongé dû au Labor Day. Le CAC 40 a perdu 0,70% à 7654 points tandis que l'EuroStoxx 50 a reculé de 1,36% à 5293 points.

Reculant de 0,44% à 75,16 francs suisses, Nestlé a enregistré une des plus fortes baisses au sein de l'indice SMI, après l'annonce hier du limogeage du directeur général Laurent Freixe. Ce dernier a été remercié suite à " une enquête sur une relation amoureuse non divulguée avec un subordonné direct, en violation du code de conduite professionnelle de Nestlé ". Le conseil d'administration avait ordonné une enquête supervisée par le président Paul Bulcke et l’administrateur principal indépendant, Pablo Isla, avec le soutien de conseillers juridiques externes indépendants.

A Paris, Kering (+3,83% à 238,60 euros) et LVMH (+1,85% à 513 euros) ont été bien orientées c ce mardi, occupant respectivement la première et la troisième place de l'indice CAC 40. Les deux actions ont progressé d'une note favorable de HSBC sur le secteur du luxe. La banque britannique a relevé à sa recommandation de Conserver à Acheter sur les deux sociétés françaises. Elle a relevé son objectif de cours de 200 à 300 euros pour Kering et de 535 à 625 euros pour LVMH.

Compagnie Chargeurs Invest (+5,36% à 11,40 euros) a caracolé en tête du marché SRD alors que le groupe étudie une potentielle cession de Novacel suite à plusieurs manifestations d'intérêt indicatives. Chargeurs "a reçu plusieurs manifestations d'intérêt, sérieuses, pour sa plateforme Matériaux Innovants, intégralement constituée du métier Novacel".

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,1% en août contre 2% en juillet selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en août (3,2%, comparé à 3,3% en juillet), suivi des services (3,1%, comparé à 3,2% en juillet), des biens industriels hors énergie (0,8%, stable comparé à juillet) et de l'énergie (-1,9%, comparé à -2,4% en juillet).

Le secteur manufacturier s'est de nouveau contracté en août aux Etats-Unis, mais sur un rythme plus faible qu'en juillet, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 48,7 le mois dernier contre 48 en juillet et un consensus de 49.

Les dépenses de construction ont reculé de 0,1% en juillet aux Etats-Unis après un repli de 0,4% en juillet. Elles sont conformes aux attentes.

A la clôture, l'euro cède 0,48% à 1,1653 dollar.