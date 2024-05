Temps maussade sur les marchés européens ; Teleperformance se distingue

La séance de demain mettra en valeur trois sociétés du CAC 40 qui publieront leur compte trimestriel : Crédit Agricole, Société Générale et Legrand.

"Powell a rejeté le scénario d'une hausse des taux, et en ne s'attardant pas sur le sujet, il a clairement indiqué que cela ne faisait pas partie du débat ", estime Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.