Côté valeurs, le réassureur Scor a fini lanterne rouge de l'indice SBF 120 au lendemain de son warning. UBS indique que le consensus de bénéfice par action 2024 pourrait être abaissé de 50% à 60% et ceux pour 2025 et 2026 d'environ 6%-9%.

Jeudi, l'attention sera focalisée sur la décision de politique monétaire de la BCE. "Nous prévoyons que la réunion de juillet sera sans événement majeur et nous nous attendons à ce que le conseil des gouverneurs maintienne les taux directeurs inchangés à 3,75 % sur la facilité de dépôt", considère Konstantin Veit, gérant de portefeuille chez Pimco.

Parmi les temps forts attendus demain figurent la publication des chiffres de l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni et le Livre Beige de la Réserve fédérale programmé en début de soirée.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail sont restées stables en juin à comparer avec un consensus de -0,3% et après une hausse de 0,3% en mai. Hors automobile et essences, elles ont progressé de 0,8% en juin, contre un consensus de +0,2% après une hausse de 0,3% en mai.

Les Bourses européennes ont vécu une nouvelle séance maussade. Comme hier, le secteur du luxe a été sous pression avec l'avertissement lancé par Hugo Boss et l'activité de Richemont a pénalisée par la Chine.

(AOF) - Les marchés actions européens ont poursuivi leur mouvement baissier au terme d’une séance animée par de nouveaux profit warning. Le CAC 40 a concédé 0,69% À 7580 points tandis que l’EuroStoxx 50 a perdu 0,63% à 4951 points. De l’autre côté de l’Atlantique, les indices américains s’affichent en ordre dispersé avec un Nasdaq en repli de 0,13% et un Dow Jones gagnant 1,31%, vers 17h30. Wall Street performe une nouvelle fois mieux que les Bourses européennes sur fond de perspectives d'une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du mois de novembre.

Temps maussade sur les marchés européens ; le luxe et Scor dans le rouge

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.