Temps maussade sur les Bourses européennes ; Air France-KLM tire son épingle du jeu

"La situation de nos finances publiques est grave et (..) en 2024, le déficit public risque de dépasser les 6% du PIB", a déclaré Laurent Saint-Martin, auditionné par la commission des finances de l'Assemblée nationale.

(AOF) - Dans le vert hier grâce à la Chine, les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge en l'absence de nouveaux catalyseurs. Le CAC 40 a perdu 0,50% à 7565 points et l’EuroStoxx 50 a cédé à 0,44% à 4919 points. Aux Etats-Unis, la situation est mitigée, le Dow Jones reculant de 0,43%, vers 17h45.

