Temporal lève 300 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table mené par Andreessen, dans un contexte de boom des agents d'IA

La startup Temporal a levé 300 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Andreessen Horowitz, ce qui valorise l'entreprise à 5 milliards de dollars, alors que la demande d'infrastructures pour soutenir les systèmes d'intelligence artificielle augmente, a déclaré l'entreprise à Reuters.

Cette valorisation double les 2,5 milliards de dollars que l'entreprise avait atteints après un second tour de table en octobre, mené par GIC, le fonds souverain de Singapour .

Lightspeed Venture Partners et Sapphire Ventures ont rejoint le tour de série D, aux côtés d'investisseurs existants, dont Sequoia Capital, a déclaré Temporal.

Fondée en 2019, Temporal développe un logiciel open-source et un service cloud conçus pour assurer une "exécution durable" du code - permettant aux applications de reprendre là où elles se sont arrêtées après des défaillances sans que les ingénieurs n'aient à écrire une logique de récupération personnalisée.

Le cofondateur et directeur général Samar Abbas a déclaré que cette capacité devient de plus en plus critique à mesure que les systèmes d'IA passent de la génération de réponses à l'exécution de tâches dans le monde réel.

"Nous construisons Temporal depuis plus de dix ans maintenant et ce que nous essayons de résoudre, ce sont ces problèmes fondamentaux de fiabilité pour les systèmes distribués", a déclaré M. Abbas lors d'une interview. "Lorsque le logiciel passe de la génération de réponses à l'exécution du travail, la tolérance à l'échec devient minime."

M. Abbas a déclaré que le financement ne visait pas à "courir après un moment d'intelligence artificielle", mais à construire une plateforme conçue pour résoudre les problèmes de fiabilité dans les processus complexes et de longue durée qui sont courants pour les agents d'intelligence artificielle.

L'entreprise propose son logiciel open-source gratuitement et le monétise par le biais de Temporal Cloud, un service géré multi-tenant qui facture les clients en fonction de l'utilisation.

Temporal compte parmi ses clients des entreprises d'IA comme OpenAI, ainsi que des entreprises d'autres secteurs, notamment Snap SNAP.N , Netflix NFLX.O et JPMorgan Chase JPM.N .

La société basée à San Francisco, qui emploie plus de 380 personnes, prévoit d'utiliser les fonds pour la recherche et le développement de produits, ainsi que pour accroître ses efforts de vente et de marketing.

"La fiabilité n'est pas une optimisation, c'est en fait un facteur limitant pour que ces systèmes fonctionnent", a déclaré Sarah Wang, une associée d'Andreessen Horowitz qui a dirigé l'investissement.

"Temporal est essentiellement la couche d'exécution pour tout cela, nous pensons donc qu'il s'agit d'un pari parfait pour l'infrastructure de l'IA générique."