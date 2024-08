Tempête en Asie : le CAC 40 recule de 2,4%

A Paris, l'indice CAC 40 perd 2,38% à 7079,05 points. Toutes les valeurs du SBF120 et du CAC 40 sont dans le rouge. Au sein du CAC 40, STMicroelectronics affiche la plus forte baisse alors que son concurrent allemand Infineon a lancé un avertissement sur ses revenus.

Dans ce contexte de forte aversion pour le risque, les obligations d'Etat servent de valeur refuge : le rendement du 10 ans allemand perd plus de 6 points de base à 2,12%.

La Bourse de Tokyo a enregistré une baisse de 12,4%. Il faut remonter au krach d'octobre 1987 pour trouver une plus mauvaise séance : -14,9%. Par rapport aux autres indices asiatiques, son repli a été amplifié par la forte hausse du yen quelques jours après la décision de la Banque du Japon d'augmenter ses taux.

