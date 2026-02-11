Tempest Therapeutics progresse grâce à un plan de financement par des partenaires pour de nouveaux médicaments contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions du développeur de médicaments anticancéreux Tempest Therapeutics TPST.O augmentent de 2,07 % à 2,47 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme qu'elle se concentrera sur le développement de ses programmes de cancérologie nouvellement acquis, tout en maintenant des coûts bas grâce à des essais financés par des partenaires

** Le TPST-2003 de Co, un CAR-T à double cible pour les cancers du sang, est déjà testé en Chine; une étude plus large est attendue fin 2026 avec des données préliminaires en 2027 - selon Co

** La société affirme que le TPST-4003 vise à traiter le cancer sans fabrication complexe de cellules, et prévoit d'entamer des études préliminaires avec le soutien de partenaires

** Les actions ont baissé de ~73% en 2025