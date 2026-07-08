Temasek prévoit une forte hausse de ses investissements dans l'IA alors que la valeur de son portefeuille atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'objectif est d'atteindre une exposition à l'IA pouvant aller jusqu'à 15 % d'ici 2031, contre 6 % actuellement

* La valeur du portefeuille atteint un niveau record

* Rendement sur un an de 10,5 % en dollars singapouriens

(Présente en détail les investissements en Chine, dans le crédit privé et dans d'autres secteurs) par Yantoultra Ngui et Rae Wee

L'investisseur public singapourien Temasek a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'augmenter considérablement ses investissements dans les entreprises spécialisées dans l'IA, avec pour objectif de porter son exposition à cette technologie jusqu'à 15 % au cours des cinq prochaines années, contre 6 % actuellement.

Temasek, qui détient des participations dans Anthropic et OpenAI, a également indiqué que la valeur nette de son portefeuille avait grimpé à 518 milliards de dollars singapouriens (400 milliards de dollars) au cours du dernier exercice financier, atteignant ainsi un niveau record pour la deuxième année consécutive.

Cela représentait une croissance de 10,5% en dollars singapouriens ou de 14,8% en dollars américains. Ce rendement est à comparer à la hausse de 17% enregistrée par l’indice mondial des actions MSCI .MIWO00000PUS , bien que le portefeuille de Temasek diffère des indices de référence des actions cotées en bourse en termes de structure, de mandat et de composition des actifs.

« L'IA ENTRE DANS LA VRAIE VIE »

Le directeur général, Dilhan Pillay, a déclaré lors d’une conférence de presse que les progrès rapides de l’IA représentaient « une phase charnière qui créera de vastes nouvelles opportunités ».

Il a ajouté que Temasek avait l’intention d’investir dans cinq domaines prioritaires: l’énergie et les centres de données, les semi-conducteurs, les fournisseurs de services cloud, les modèles de base, ainsi que les applications d’IA et l’infrastructure logicielle.

Temasek examinera également l’ensemble de ses participations sous l’angle de l’IA, a-t-il précisé.

« L’adoption de l’IA entre dans le vif du sujet », a-t-il déclaré. « Les 85 % restants de notre portefeuille doivent se concentrer sur l’adoption de l’IA pour rester compétitifs. C’est là que le reste de notre portefeuille tirera de la valeur. »

Temasek a indiqué que ses résultats de l’année dernière avaient été favorisés par les plus-values réalisées sur des cessions et par la performance des entreprises locales. La société a refusé de divulguer ses participations dans des entreprises spécialisées dans l’IA et l’impact que celles-ci auraient pu avoir sur ses performances.

Alors que les entreprises liées à l’IA ont vu leurs valorisations grimper en flèche, Temasek a indiqué avoir également dû faire face à une économie chinoise inégale et à la guerre au Moyen-Orient, qui ont provoqué des fluctuations du marché ayant entraîné une baisse de 2% de la valeur de son portefeuille au cours du dernier mois de l’exercice financier.

« C’est l’un des contextes les plus difficiles que nous ayons eu à gérer en tant qu’investisseurs », a déclaré Dilhan Pillay.

LE CRÉDIT PRIVÉ ÉGALEMENT À L’ORDRE DU JOUR

Sur le long terme, Temasek a enregistré un rendement annualisé de 7,1% sur 10 ans et de 6,8% sur 20 ans.

Son rendement sur cinq ans, de 4,6%, a été pénalisé par le retard de la Chine par rapport aux marchés mondiaux entre 2021 et 2024. Temasek a indiqué que les valorisations chinoises avaient depuis rebondi et que son exposition sous-jacente à la Chine avait augmenté de 10 milliards de dollars singapouriens au cours de l’année.

Dans le cadre de ses efforts visant à contrebalancer la partie de son portefeuille liée à l’IA, qu’elle a qualifiée de « à forte croissance mais volatile », Temasek a déclaré qu’elle prévoyait également d’accroître son exposition à des secteurs plus stables tels que le crédit privé et ce qu’elle appelle les infrastructures « core-plus ».

Elle vise à porter son exposition au crédit privé de 2% à 5% d’ici 2031, en mettant l’accent sur la dette senior garantie. Ce plan intervient alors même que le secteur entre dans une phase de plus grande prudence , les gestionnaires étant confrontés à un ralentissement des levées de fonds, à une augmentation des demandes de rachat et à un examen plus minutieux de la qualité des prêts.

Il prévoit d’augmenter son exposition aux infrastructures « core-plus » — c’est-à-dire celles liées à des domaines tels que l’électrification, les centres de données et la transition énergétique — pour la porter de 1% à 5% d’ici 2031.

Au cours du dernier exercice financier, Temasek a investi 51 milliards de dollars singapouriens et cédé 31 milliards de dollars singapouriens d’actifs, ce qui s’est traduit par des investissements nets de 20 milliards de dollars singapouriens.

Parmi ces investissements figuraient notamment ceux réalisés dans Anthropic et OpenAI, la société chinoise Luckin Coffee et le groupe européen Ermenegildo Zegna.

Temasek a indiqué que 43% de son portefeuille était constitué de sociétés basées à Singapour, 38% d’investissements directs à l’international et 19% de partenariats, de fonds et de sociétés de gestion d’actifs.

Ses trois divisions ont affiché des taux de rendement interne sur dix ans globalement similaires: 8,1% pour les sociétés du portefeuille de Temasek Singapour, 7,6% pour les investissements directs internationaux et 7,7% pour les partenariats, les fonds et les sociétés de gestion d’actifs.