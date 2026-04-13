Telix progresse grâce à l'accord conclu avec Regeneron sur le cancer

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13 avril - ** Les actions de la société australienne Telix Pharmaceuticals cotées aux États-Unis TLX.O augmentent de 10 % à 11,69 dollars avant bourse

** La société déclare qu'elle développera conjointement des traitements contre le cancer avec le fabricant de médicaments Regeneron REGN.O dans le cadre d'un accord évalué à 2,1 milliards de dollars

** Telix déclare recevoir 40 millions de dollars d'avance pour quatre programmes précoces; les sociétés partageront les coûts de développement et les bénéfices à parts égales

** Telix ajoute qu'elle peut opter pour une commercialisation conjointe ou percevoir des paiements d'étape et de faibles redevances à deux chiffres

** Le partenariat associe les médicaments à base de rayonnement de Telix à la technologie des anticorps de Regeneron pour cibler les tumeurs solides - TLX

** Les produits radiopharmaceutiques sont des traitements ciblés par radiation conçus pour tuer les cellules cancéreuses tout en limitant les dommages aux tissus sains

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 41 % depuis le début de l'année