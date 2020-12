L'Alliance IRiS est une collaboration exclusive de recherche scientifique et clinique qui combine deux technologies complémentaires pour offrir une plus grande précision dans le diagnostic et la prise en charge chirurgicale des cancers urologiques.



Melbourne (Australie), Paris et Boston, 15 décembre, 2020 - 17:45 CET - Telix Pharmaceuticals Limited (ASX: TLX, 'Telix'), une société qui se focalise sur le développement de produits diagnostiques et thérapeutiques basés sur la technologie de « Radiation Moléculaire Ciblée » (RMC), et Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA, 'Mauna Kea') inventeur du Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), annoncent aujourd'hui le début d'une collaboration exclusive de recherche scientifique et clinique dans le domaine de l'oncologie urologique guidée par imagerie moléculaire.



