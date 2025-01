Televerbier: activité en repli de 3% au 2e semestre information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - La société suisse de remontées mécaniques Televerbier affiche une activité du second semestre 2023-24 (clos fin octobre) à 8,6 millions de francs suisses (neuf millions d'euros), contre 8,9 millions de francs pour la même période de 2022-23.



La diminution de 3% du chiffre d'affaires sur la période provient essentiellement de la baisse de l'activité des services techniques (-11,4%). A contrario, les activités de transports ont continué de progresser durant la saison estivale (+7,1%).



Pour mémoire, compte tenu de son activité, Televerbier réalise environ 90% de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le second semestre est essentiellement consacré aux travaux d'entretien, d'investissements et à l'exploitation touristique estivale.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 70,7 millions de francs suisses, en hausse de près de 5% en comparaison annuelle, avec une progression de près de 8% des revenus de remontées mécaniques à 48,2 millions.





