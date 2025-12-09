 Aller au contenu principal
Telesat signe un accord stratégique avec le gouvernement du Canada
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 16:34

Telesat a annoncé un accord stratégique entre le gouvernement du Canada et MDA Space.

Cet accord permettra de développer et fournir une capacité multifréquence de communications militaires par satellite arctique (MILSATCOM) aux Forces armées canadiennes.

Telesat jouera un rôle clé dans la mise en oeuvre d'une architecture MILSATCOM de pointe pour le projet canadien de communications par satellite améliorées - polaires (ESCP-P).

La solution à bande étroite et large bande renforcera et protégera la souveraineté du Canada dans l'Arctique tout en renforçant les engagements du Canada envers le NORAD et l'OTAN.

" Nous saluons l'approche avant-gardiste du gouvernement en matière d'approvisionnement en défense - qui met à profit l'expertise de l'industrie, l'innovation et l'investissement pour accélérer le déploiement d'une architecture sécurisée et multifréquence qui renforce la sécurité dans l'Arctique et protège la souveraineté canadienne. "a déclaré Dan Goldberg, président et DG, Telesat.

Valeurs associées

TELESAT RG-A&B-C&VV
31,4400 USD NASDAQ +9,62%
