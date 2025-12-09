Telesat signe un accord stratégique avec le gouvernement du Canada
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 16:34
Cet accord permettra de développer et fournir une capacité multifréquence de communications militaires par satellite arctique (MILSATCOM) aux Forces armées canadiennes.
Telesat jouera un rôle clé dans la mise en oeuvre d'une architecture MILSATCOM de pointe pour le projet canadien de communications par satellite améliorées - polaires (ESCP-P).
La solution à bande étroite et large bande renforcera et protégera la souveraineté du Canada dans l'Arctique tout en renforçant les engagements du Canada envers le NORAD et l'OTAN.
" Nous saluons l'approche avant-gardiste du gouvernement en matière d'approvisionnement en défense - qui met à profit l'expertise de l'industrie, l'innovation et l'investissement pour accélérer le déploiement d'une architecture sécurisée et multifréquence qui renforce la sécurité dans l'Arctique et protège la souveraineté canadienne. "a déclaré Dan Goldberg, président et DG, Telesat.
Valeurs associées
|31,4400 USD
|NASDAQ
|+9,62%
A lire aussi
-
Le spécialiste français des câbles électriques Nexans "réaffirme qu'il poursuit l'exécution du projet" de connexion entre Chypre et la Grèce, selon un communiqué faisant suite à des informations d'un média chypriote qui ont fait chuter le cours de Bourse du groupe ... Lire la suite
-
L'Union européenne a annoncé mardi le renforcement de ses contrôles des importations agricoles, un signal envoyé à la France pour tenter de la convaincre de soutenir l'accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. Afin de vérifier que les produits ... Lire la suite
-
(AOF) - Thales (+ 2,60% à 232,90 euros) Les valeurs européennes du secteur de la défense ont progressé après des informations rapportées par Bloomberg. L'agence de presse américaine affirme que l'Allemagne devrait passer des commandes militaires pour 52 milliards ... Lire la suite
-
L'Ukraine, qui "a perdu beaucoup de territoires", devrait organiser des élections, a estimé Donald Trump dans un entretien mardi au site Politico, réitérant de vives critiques à l'égard du chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky. "Je pense que c'est le moment" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer