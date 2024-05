Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Téléperformance : vers un comblement du 'gap' des 109,05E information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 13:26









(CercleFinance.com) - Téléperformance a effacé la résistance psychologique des 100E et se hisse rapidement au-delà des 108E : le titre se dirige vers le comblement imminent du 'gap' des 109,05E du 6 mars.

Téléperformance pourrait tester dans la foulée l'ex-plancher des 109,9E du 5 mars, l'objectif suivant serait le test de l'ex-support des 116,35E du 13/12/20233.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.39%