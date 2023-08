Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance : valide un rebond en 'U' au-delà de 120,6E information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - Teleperformance valide un rebond en 'U' au-delà de 120,6E (amorcé dès mercredi dernier) : un 1er objectif de 124,5E (ex-plancher de début août) devrait être rapidement testé.

Cela demeure de l'ordre du rebond technique : la tendance reste clairement négative malgré tout et pour en sortir, il faudra refranchir la récente résistance des 130E puis surtout l'oblique baissière moyen terme qui gravite vers 140E.







Valeurs associées TELEPERFORMANCE Euronext Paris +2.91%