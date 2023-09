Teleperformance: une note d'analyste donne quelques espoirs information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 14:17

(CercleFinance.com) - Le titre Telepeformance signe la plus forte progression du CAC 40 lundi à la Bourse de Paris, à la faveur de commentaires encourageants des analystes de Berenberg.



A 14h00, l'action aligne une quatrième séance consécutive de hausse et avance de plus de 2% alors que l'indice CAC prend autour de 0,4%.



Après un roadshow organisé à Londres, les analystes de Berenberg, qui affichent une recommandation d'achat et un objectif de cours de 225 euros, estiment que l'acquisition de Majorel - pour un montant de quelque 2,4 milliards d'euros - pourrait être le prochain catalyseur à la hausse du titre.



Le bureau d'études souligne en effet que Majorel est bien mieux positionné que Teleperformance sur les marchés français et allemand.



Berenberg note d'ailleurs que l'entreprise vise une croissance organique entre 6% et 11% cette année, soit une croissance supérieure aux autres spécialistes de l'expérience-client.



En dépit d'une hausse de presque 6% depuis mercredi, le titre affiche encore un repli de plus de 40% depuis le début de l'année, la valeur ayant notamment creusé ses pertes après un avertissement lancé fin juillet.