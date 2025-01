Teleperformance: une émission obligataire réalisée information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir réussi un placement obligataire d'un montant de 500 millions d'euros, assorti d'un coupon de 4,25% et venant à échéance en 2030, un placement sursouscrit près de six fois 'par une base d'investisseurs diversifiée de premier plan'.



Le spécialiste français de l'externalisation de l'expérience client précise que le produit net de cette émission sera affecté aux besoins généraux du groupe et lui permet aussi d'allonger la maturité de sa dette.



'Standard & Poor's a récemment confirmé la note de Teleperformance de 'BBB' - Investment grade - assortie d'une perspective stable, la meilleure note reçue dans le secteur de la gestion de l'expérience client', rappelle-t-il.





Valeurs associées TELEPERFORMANCE 84,26 EUR Euronext Paris +0,69%