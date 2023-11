Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Teleperformance: titre en hausse, l'analyse d'un broker information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 16:37









(CercleFinance.com) - Teleperformance gagne près de 3% à Paris, après avoir publié hier soir un CA de 1989 ME (-3,3% en données publiées), un chiffre légèrement inférieur aux attentes (Oddo tablait sur 2054 ME; le consensus sur 2056 ME). A données comparables, le CA progresse de +3,1 %.



Dans ce contexte, Oddo BHF a indiqué ce matin conserver sa note de 'surperformance' sur le titre Teleperformance avec un objectif de cours inchangé de 238 euros.



Le broker rappelle que la direction de Teleperformance cible désormais une progression d'environ 6% de sa croissance organique hors COVID à taux de change constants (ce qui correspond déjà aux attentes d'Oddo BHF), contre entre 6 et 8% dans la précédente estimation. En revanche, l'objectif d'EBITA 2023 reste inchangé, à environ 16%.



L'analyste juge comme 'mitigée' la performance trimestrielle et estime qu'elle semble constituer un point bas avec un T4 qui pourrait être un peu mieux orienté.



'La croissance organique de 2024 reste néanmoins incertaine de sorte que la revalorisation du groupe devrait être un processus de moyen terme', conclut le broker, avant d'ajouter que Teleperformance reste un indéniable profil ' Value ' avec une valorisation de 6.7x l'EV/EBITA 2024.





