Teleperformance : succès d'un placement obligataire d'un montant de 500 millions d'euros

- Objectif 2025 : chiffre d'affaires de 10 Mds € et taux de marge opérationnelle de 16 % ;

- Après une hausse de 1,7 % (28,2 % avec contribution de Majorel) des revenus et de 25,9 % du résultat net au 1 er semestre, objectif 2024 : croissance de de 2 à 4 % des revenus, marge opérationnelle de 15 à 15,1 % et levier de dette inférieur à 2 ;

- Intégration du néerlandais Majorel, n° 1 mondial des solutions digitales pour entreprise (objectif : hausse du bénéfice par action dès 2024, avant synergies estimées entre 100 et 150 M€ par an) ;

- 2 sources de méfiance de la part des investisseurs : d’une part, la réponse stratégique à 2 risques majeurs -montée des délocalisations déflationnistes dans l’activité de centres d’appels et concurrence des solutions d’intelligence artificielle-, d’autre part, l’évolution de la gouvernance, Thomas Mackenbrock devant assister, dès le 1 er octobre, le directeur général en tant que directeur général délégué ;

- Impact positif sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel de la hausse du dollar (monnaie de compte de 45 % des revenus) face au monnaies philippine, brésilienne, argentine et à l’euro ;

- Agilité financière : effet de levier inférieur à 1 et autofinancement libre de 448 M€ à fin juin.

- focalisée sur la réduction de l’empreinte carbone, générée aux 9/10 èmes par la consommation d’électricité et l’atténuation des risques météorologiques extrêmes, 40 % des collaborateurs travaillant en Inde, Mexique et Philippines,

- réduction de 49 % d’ici 2026, vs 2019, des émissions carbone par employé,

modèles prédictifs…) et plateforme Cloud Campus de gestion à distance de c centralisation des interactions avec les clients,

- déploiement « High Touch-High Tech » combinant croissance interne et acquisitions au service d’une verticalisation par secteur et par marché,

- Modèle d’affaires « Cube » fondé sur 3 piliers : construction d’adjacences métiers, offre d’expertises industrielles approfondies et accélération de la croissance de géographies complémentaires.

- Chiffre d’affaires réparti entre zones linguistiques : Espagne & Amérique latine pour 33 %, Asie-Pacifique pour 30 %, Europe & Afrique pour 30 %, et Inde & Moyen-Orient pour 7 % ;

- Chiffre d’affaires de 8,2 Mds€ provenant de 2 branches : pour 86 %, les activités core services & Digital Integrated Business Services (relations clients, assistance technique, acquisition de clients, back-office en ressources humaines et comptabilité, conseil en processus métier dans l'analytique, les systèmes automatisés et l’intelligence artificielle) puis les « services spécialisés », mieux margés (interprétariat, gestion des demandes de visa, recouvrement de créances) ;

(AOF) - Teleperformance , spécialiste des services aux entreprises en solutions digitales, annonce avoir réalisé avec succès un placement obligataire d'un montant de 500 millions d’euros, assorti d'un coupon de 4,25 % et venant à échéance en 2030. Le produit net de cette émission sera affecté aux besoins généraux du groupe Il permet aussi à Teleperformance d'allonger la maturité de sa dette.

